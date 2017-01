Streit um Parkplatz endet mit Verletztem

Der wilde Parkplatzstreit spielte sich am Donnerstag gegen 13 Uhr in Villach ab. Weil der 52- Jährige der Verdächtigen laut ihren Angaben "den Abstellplatz weggenommen hatte", rastete die Autofahrerin vollends aus.

Erst bediente sich die Frau des allseits bekannten Mittelfingers, um ihrem Zorn Ausdruck zu verleihen und bedachte ihr Gegenüber überdies mit einer heftigen Schimpftirade. Damit nicht genug, stieg die 39- Jährige im Anschluss aus dem Auto aus und trat mit dem Fuß gegen die Heckklappe des anderen Fahrzeug, das dadurch laut Polizei leicht beschädigt wurde.

Zweimal gegen die Brust geschlagen

Als der 52- Jährige die Frau konfrontieren wollte und auf sie zuging, schlug sie dem Mann zweimal mit der Faust gegen die Brust, ehe sie sich umdrehte, zurück in ihr Auto stieg und davonfuhr. Dabei wurde der Mann vom Pkw derart unglücklich an der rechten Hand getroffen, dass er eine Prellung erlitt. Der 52- Jährige hatte sich nämlich, um nicht auszurutschen, am Fahrzeug der Frau abgestützt. Die 39- Jährige erwartet nun eine Anzeige.