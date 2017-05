Streit um Kind endet in Salzburg mit Verletztem

Weil ein sturzbetrunkener 23- Jähriger seinen Sohn abholen, seine Ex- Freundin das aber aufgrund der starken Alkoholisierung des jungen Mannes nicht zulassen wollte, ist es am Sonntag in Hallein im Salzburger Tennengau zu einer wilden Auseinandersetzung gekommen. Die Frau hatte einen Freund zu Hilfe gerufen, woraufhin es zum handfesten Streit zwischen den beiden Kontrahenten kam.