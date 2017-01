Streit in Asylquartier endet mit Feuerwehreinsatz

Die drei Asylwerber gerieten in der Nacht auf Mittwoch kurz nach Mitternacht in ihrer Unterkunft in Schäffern (Bezirk Hartberg- Fürstenfeld) in Streit. Warum es dabei ging, ist nicht bekannt. Doch im Zuge der Auseinandersetzung sperrte ein 22- Jähriger seine beiden Landsmänner (20, 21) in ihrem Zimmer ein und legte vor der Türe ein Feuer, indem er Kleidung anzündete.

Türe eingetreten

Die Eingesperrten traten daraufhin in Panik die Zimmertüre ein, um sich vor dem Rauch in Sicherheit zu bringen. Die Freiwillige Feuerwehr Schäffern war mit zwölf Mann im Löscheinsatz. Der Brandstifter wurde von der Polizei festgenommen.

Ausraster wegen Internetzugang

Immer wieder kommt es in der Steiermark in Flüchtlingsunterkünften wegen der verschiedenen Nationalitäten und Kulturen und den falschen Erwartungen an das neue Land zu Reibereien. Erst am Montag musste die Polizei in Köflach einschreiten, nachdem ein 15- jähriger Afghane in seiner Betreuungseinrichtung durchgedreht war, weil ihm das WLAN für die Internetbenutzung nicht eingeschaltet wurde. Der Asylwerber wurde in eine Unterkunft nach Graz verlegt.

Eva Stockner, Kronen Zeitung