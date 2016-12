Streit beim Kochen endet mit Messerattacke

Zu einer Messerattacke ist es am Sonntag in einer Asylwerber- Unterkunft in der Oststeiermark gekommen. Mehrere Bewohner waren wegen einer beim Kochen ausgefallenen Stromsicherung in Streit geraten. Plötzlich griff ein 29- Jähriger zu einem Messer und stach auf einen 18- Jährigen ein. Das Opfer wurde schwer verletzt, war aber laut Polizei nicht in Lebensgefahr.