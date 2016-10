Strafverfahren gegen Lehrerinnen eingestellt

"Nach der Einstellung des Strafverfahrens sind die Karten neu gemischt", heißt es aus der Rechtsanwaltskanzlei Boran/Heck, die eine Lehrerin vertritt und auch Anwalt Gunter Österreicher, der einer weiteren Pädagogin beisteht, betont: "Das ist wichtig für das arbeitsrechtliche Verfahren." Die Lehrerinnen haben aktuell keinen Job mehr.

Eltern stärken Lehrerinnen den Rücken

Die Anwälte einer Päagogin brachte Anfang August wegen der Kündigung Klage gegen die Stadt Wien ein. Sie fordern Geld für die 28- jährige Mandantin - nahezu 96.000 Euro (Streitwert). Für eine - laut den Juristen - "nicht rechtmäßige Entlassung". Auch die Eltern der Schulkinder, unter ihnen ORF- "Zeit im Bild"- Moderater Stefan Gehrer, stärkten in der Vergangenheit den gefeuerten Lehrerinnen immer wieder den Rücken.

Rückblick: Am 28. Juni hatten sie in Eile mit 83 Schülern die geschlossenen Schranken beim Bahnübergang in Leobendorf (NÖ) ignoriert und waren über die Gleise gerannt, um einen Zug zu erwischen.