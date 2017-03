Strache: "Verbotsgesetz für politischen Islam!"

Mit Fragen zum aktuellen Konflikt mehrerer europäischer Länder mit dem Erdogan- Regime in der Türkei und zu den außenpolitischen Aktivitäten der FPÖ war Heinz- Christian Strache in der ORF- "Pressestunde" konfrontiert. Der freiheitliche Parteichef kritisierte das "Fehlen von Konsequenzen" gegen die Türkei und forderte ein "Verbotsgesetz für den politischen Islam". Außerdem warf er den Politikern von SPÖ, ÖVP und den Grünen eine Mitverantwortung an der jetzigen Situation vor, weil sie "allein in Wien 150 islamische Kindergärten" genehmigt hätten.