Strache: "Sollte Kurz Asyl in der FPÖ anbieten"

War das eine Einladung zum Parteiwechsel? Jedenfalls hört es sich fast so an: FPÖ- Chef Heinz- Christian Strache hat dem populären ÖVP- Außenminister Sebastian Kurz, der von einigen Beobachtern bereits als künftiger Kanzlerkandidat gehandelt wird, am Mittwoch via Social Media jedenfalls gehörig Rosen gestreut. Hintergrund ist Kurz' harte Linie gegenüber der Türkei.