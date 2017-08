Strache: Rote Wahltricks mit "Scheinstaatsbürgern"

Das Auftauchen von türkischen Wählerlisten , die illegale Doppelstaatsbürger entlarven könnten, hatte im April für große Aufregung in der österreichischen Politik gesorgt. FPÖ- Chef Heinz- Christian Strache hat am Freitag das Thema wieder aufgewärmt und der SPÖ bei der Untersuchung Zehntausender Verdachtsfälle in Wien eine "Verzögerungstaktik" vorgeworfen. Strache warnte davor, dass die Zeit knapp werde und rund 20.000 Personen, die seiner Ansicht nach nicht rechtmäßige Besitzer eines österreichischen Passes seien, am 15. Oktober wählen gehen könnten.