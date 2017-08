Strache: Österreich Ausbildungszentrum für Imame

Im Zusammenhang mit der Imam- Hatip- Schule in Wien erklärte FPÖ- Chef Heinz- Christian Strache am Freitag via Aussendung, dass mehr als ein Drittel der angehenden "türkeihörigen Imame in Europa in Österreich ausgebildet" würden. "In Wien sind es derzeit 140 Studenten und am Standort in Linz werden 227 Imame ausgebildet, also insgesamt 367", rechnete Strache vor.