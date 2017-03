Strache: "Fake News gegen die FPÖ helfen nichts"

Der 32. ordentliche Bundesparteitag der FPÖ wurde mit dem Einzug der Parteigranden - mit Strache und Vizeparteichef Norbert Hofer an der Spitze - zu den Klängen der Quasi- Parteihymne "Immer wieder Österreich" gestartet. "Ich freue mich auf einen wundervollen Aufbruchs- und Einigungsparteitag. Denn eines kann ich sagen: Wir sind heute geschlossener und einiger denn je - das ist heute ein Freudentag!", sagte Strache zu Beginn der Veranstaltung.

In seiner Rede wetterte er wie gewohnt gegen die Regierungsparteien und kritisierte den zu laschen Umgang mit kriminellen Migranten heftig: "Man lässt die Schlächter und Mörder zurückkehren!", so der Bundesparteiobmann. "Bei uns in der FPÖ" sei hingegen "alles auf Kurs", so Strache weiter. Man wisse, "dass immer mehr Bürger auf unserer Seite stehen", denn die FPÖ sei "seit Jahren der neue Weg". "Da helfen auch Fake News oder verzerrte Berichte gegen die FPÖ nichts", ergänzte Strache. Mit einem "Ich liebe euch - ich mag die Menschen" schloss er seine Rede.

Foto: APA/Gert Eggenberger

Rückkehr der Kärntner Freiheitlichen in die Bundespartei

Die ohnehin schon lange gelebte Rückkehr der Kärntner Freiheitlichen unter das Dach der Bundespartei soll mit dem anstehenden Beschluss nun auch formal vollzogen werden. Der entsprechende Antrag sieht die Fusion der "doppelten Freiheitlichen" in Kärnten vor - eine Doppelgleisigkeit, die mit der Gründung des BZÖ durch Jörg Haider im April 2005 begonnen hatte und auch nach der Versöhnung im Jahr 2009 bis zuletzt formal weiter bestand.

Abgestimmt wird nach der Wiederwahl Straches zum Bundesparteiobmann, die voraussichtlich am Nachmittag stattfinden wird. Die Wiederbestellung Straches gilt als reiner Formalakt. Beim letzten Parteitag im Jahr 2013 erreichte der FPÖ- Chef 96,32 Prozent der Delegiertenstimmen. Im Vorfeld des Klagenfurter Parteitages hatte die FPÖ- Spitze demonstrativ Einigkeit signalisiert. Mediale Spekulationen, Straches Position könnte nach dem Wahlerfolg von Parteivize Hofer bei der Bundespräsidentschaftswahl gefährdet sein, wies die Partei klar zurück.