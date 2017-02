Stöger übernimmt vorläufig Oberhausers Agenden

Nach dem Tod von Ministerin Sabine Oberhauser hat am Freitag ihr Parteikollege Sozialminister Alois Stöger die Gesundheits- und Frauenagenden bis zur Klärung der Nachfolge übernommen. Für die offizielle Übergabe der Amtsgeschäfte fand sich Stöger in Begleitung von Bundeskanzler Christian Kern am Vormittag bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Hofburg ein.