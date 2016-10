Stinkbombenangriff auf rechten Kongress in Linz

Schon in den frühen Morgenstunden gegen 8 Uhr galt die Linzer Innenstadt als Sperrzone. Rund um die Redoutensäle wurde ein großräumiges Platzverbot verhängt, das durch eine Vielzahl an Uniformierten, die teils auch mit Helmen ausgestattet waren, auch rigoros durchgesetzt wurde. So wurden etwa Gäste, die ein Lokal in der Zone besuchen wollten, von der Polizei dorthin geleitet - um etwaige Zwischenfälle zu vermeiden.

Für den rechten Kongress waren sogar Einsatzeinheiten aus einem oder sogar zwei weiteren Bundesländern als Verstärkung vorgesehen - eine genaue Zahl der eingesetzten Beamten wurde nicht veröffentlicht, es soll sich aber zumindest um eine Zahl im dreistelligen Bereich handeln. In den Straßen in der Verbotszone und im darin befindlichen Landhauspark stand zudem eine Vielzahl an Dienstfahrzeuge.

Stinkbombenangriff kurz nach Kongressbeginn

Doch selbst das Großaufgebot rund um die Redoutensäle konnte eine erste Störaktion von Veranstaltungsgegner nicht verhindern. Laut Polizei gelang es zwei Personen kurz nach Beginn des Kongresses, eine übelriechende Flüssigkeit in kleinen Kapseln in die Räumlichkeiten zu schmuggeln und dort zu verteilen. "Die beiden Personen wurden vorläufig festgenommen", so Sprecher Bruno Guttmann. Der Kongress lief unterdessen unverändert weiter.

Angekündigte Prominenz nicht gesichtet

Prominente, wie etwa der FPÖ- Generalsekretär und Wahlkampfleiter von Norbert Hofer, Herbert Kickl, der eigentlich auch als Redner angekündigt war, wurden am Vormittag übrigens nicht gesichtet.

Wirbel um rechten Kongress bereits im Vorfeld

Bereits im Vorfeld hatte die Veranstaltung für allerlei Wirbel und Aufregung gesorgt. Hinter dem Kongress "Verteidiger Europas" steht das "Europäische Forum Linz". Und auf der Liste der "Aussteller" finden sich u.a. die Identitäre Bewegung, die vom früheren Dritten Nationalratspräsidenten Martin Graf ins Leben gerufene Webplattform "unzensuriert.at" oder das Zweimonatsblatt "Info Direkt". Doch auch hier geizt man mit näheren Details, die Organisatoren schweigen sich aus, geben keine weiteren Informationen weiter.

Kritik an Veranstaltung

Kritiker der Veranstaltung charakterisieren die Teilnehmer als Rechtsextreme und Verschwörungstheoretiker, oft mit Russland- Affinität, teils mit umstürzlerischen Tendenzen. So stehe etwa die Bewegung "Ein Prozent" für ein Prozent der Bevölkerung, das gut vernetzt seine Ziele gegen den Rest durchsetzen könne. Das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) hält die "Teilnahme von Personen aus dem rechtsextremen Lager" für möglich und stuft die Inhalte von "Info Direkt" und "unzensuriert.at" als "zum Teil äußerst fremdenfeindlich" mit antisemitischen Tendenzen bzw. verschwörungstheoretischen Ansätzen ein.

Der Protest gegen das Treffen richtet sich auch dagegen, dass das Land seine Repräsentationsräume an die Veranstalter vermietet hat. Mehr als 60 Persönlichkeiten - darunter Literatur- Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek, KZ- Überlebende, Arbeiterkammerpräsident Rudolf Kaske, ÖGB- Präsident Erich Foglar oder der frühere Vizekanzler Erhard Busek (ÖVP) - haben einen Offenen Brief an Landeshauptmann Josef Pühringer (ÖVP) unterzeichnet, in dem die Auflösung des Mietvertrags gefordert wurde.

Da laut BVT keine Informationen vorliegen, dass eine strafrechts- bzw. verbotsgesetzwidrige Veranstaltung zu erwarten sei, die man von vornherein untersagen müsste, sah Pühringer aber keinen Grund dafür. Versuche von SPÖ und Grünen, eine Auflösung zu erwirken, scheiterten an den Gegenstimmen von ÖVP und FPÖ in der Landesregierung.