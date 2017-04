Stelzer mit 99,9 Prozent neuer VP- Landesparteichef

In Linz hat am Samstagvormittag der erste Teil der Hofübergabe von Josef Pühringer an Thomas Stelzer begonnen, er wurde mit 99,9 Prozent der abgegebenen Stimmen zum neuen Obmann der ÖVP- OÖ gewählt. Pühringer selbst wurde nach 22 Jahren an der Spitze zum Ehrenobmann gekürt. Als Landeshauptmann wird Stelzer erst am Donnerstag angelobt. An Pathos mangelte es nicht: Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer bedankte sich bei den Gästen, "dass wir gemeinsam Geschichte schreiben". Pühringer appellierte in seiner Rede an die Bundespartei, nicht zu versuchen, "die besseren Blauen zu sein".