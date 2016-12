Steirisches Team Stronach vor dem Zerfall

Das Team Stronach Steiermark wird mit dem Namen seines Gründers Frank Stronach auch seinen aktuellen Landesparteiobmann Josef Kaltenegger verlieren. Der Steirer meinte am Montag, dass es das Team Stronach danach in dem Bundesland wohl "nicht mehr in der Form geben wird". Er selbst wolle jedenfalls nicht mehr an einer möglichen Nachfolgepartei mitwirken. Eine Kandidatur bei der Graz- Wahl sei "sinnlos".