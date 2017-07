Steirer Ferdinand Schmalz gewinnt Bachmann- Preis

Nach dem mit 25.000 Euro dotierten und nach der in Klagenfurt geborenen Autorin Ingeborg Bachmann (1926- 1973) benannten Hauptpreis, der im Vorjahr an die Britin Sharon Dodua Otoo gegangen war, werden nun die übrigen drei Jury- Preise vergeben. Infrage kommen dafür neben Wray auch Urs Mannhart, Barbi Markovic, Gianna Molinari, Eckhart Nickel und Jackie Thomae, die von der Jury ebenfalls auf die Shortlist gesetzt wurden. Dazu kommt ein per Internet- Stimmenabgabe ermittelter Publikumspreis.

Insgesamt hatten sich seit Donnerstag 14 Autorinnen und Autoren aus Österreich, Deutschland, Serbien, Italien, der Schweiz und den USA bei dem prestigeträchtigen Lesewettbewerb dem Urteil der siebenköpfigen Jury unter dem Vorsitz von Hubert Winkels im Klagenfurter im ORF- Theater gestellt.