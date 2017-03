Steirer betonierte Leiche ein: Es war kein Mord!

Nächste Wendung im Fall jener einbetonierten Frauenleiche, die am Montag im Haus eines 40 Jahre alten Steirers gefunden wurde : Es war kein Mord! Vielmehr dürfte die Ungarin (42) an einer Überdosis Drogen gestorben sein in Panik "entsorgte" der Mann dann die Frauenleiche. Er wird nun "nur" wegen Störung der Totenruhe angezeigt und wurde auf freien Fuß gesetzt.