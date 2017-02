Steirer ärgern Schwarzenegger mit Fitness- Auktion

Die ÖVG Versteigerungs GmbH bietet unter dem Auktionstitel "Versteigerungskatalog Fitness Studio Athletik Union Graz" 28 Artikel an, "mit denen teilweise Arnold Schwarzenegger trainiert hat".

Da werden etwa drei Stück Hantelscheiben und vier dazugehörige Halterungen angeboten, die laut Artikelbeschreibung "nachweislich von Schwarzenegger geschweißte und lackierte Gewichtsaufnahmen" sein sollen. Angeboten werden auch sechs "Original Schwarzenegger Seilzüge", Marke Eigenbau, sowie ein Kniebeugen- Rack, ein multifunktionaler Trainingsturm - "von Schwarzenegger verwendet" - und eine Latzugstange, die ebenfalls dem Schauspieler zuzuordnen sei.

Das Versteigerungsunternehmen unterstreicht die Angebote mit einem Video, in dem Schwarzeneggers Freund und Trainingskollege Kurt Marnul zu sehen ist. Er schilderte, wie die beiden rund um 1960 mit den Seilzügen, deren Halterungen in die Wand montiert wurden, trainiert haben.

Schwarzenegger- Freund: Zugmaschinen "sind die einzigen Originale"

Marnul bestätigte am Donnerstag im Gespräch mit der Austria Presse Agentur, dass die sechs Zugmaschinen aus jener Zeit stammen und vorher im Stadion in Liebenau montiert waren. "Das sind aber die einzigen Originale, alles andere ist Quatsch." Diese müssten aber aus der Wand gestemmt werden und hätten nur noch Alteisenwert.

Marnul bestätigte zudem, dass er die historischen Geräte um 3000 Euro verkauft hatte und mit dem Geld andere Trainingsgeräte gekauft und nun am Schwarzlsee zur freien Nutzung für die Badegäste aufgestellt hat. Mit Schwarzlsee- Chef Klaus Leutgeb habe er eine Vereinbarung getroffen. Zusätzlich sind bei den Geräten Originalfotos mit Schwarzenegger ausgestellt.

Arnold Schwarzenegger 2016 zu Besuch in Kitzbühel Foto: SAMUEL KUBANI/AFP

Schwarzenegger: "Nie auf den Geräten trainiert"

Gegenüber der "Kleinen Zeitung", die Anfang Februar über die Versteigerung der Geräte berichtet hatte, beteuerte Schwarzenegger, dass er "nie in dem Studio oder auf den Geräten trainiert" habe. Dahin gehende Berichte würden nicht stimmen.

Die ÖVG Versteigerungs GmbH wiederum will einen möglichen Gewinn an die Special Olympics spenden und bot zugleich an, dass Bieter ihr Geld zurückbekommen, wenn sie nicht überzeugt sind, dass Schwarzenegger darauf trainiert hat. Die Auktion läuft noch bis Samstag, 9.19 Uhr. Am Freitag können die Geräte besichtigt werden.