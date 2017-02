Steirer (60) stürzt durch Glastür - und verblutet

Durch eine Glastür gestürzt und daraufhin verblutet ist am Freitag ein 60- jähriger Leobener in seiner eigenen Wohnung. Der Mann war schon in der Nacht am Weg zum WC gestolpert und durch die Tür gefallen. Dabei zog er sich schwere Schnittverletzungen zu. Dennoch legte sich der Mann ins Bett, ohne die Rettung zu rufen. Als sein Bruder ihn fand, hatte der Leobener bereits viel Blut verloren und starb wenig später.