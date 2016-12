Steirer (40): "Vier Ungarn haben mich entführt"

Der Steirer wirkte völlig gesund, als er am Dienstag um 6.50 Uhr in Sollenau zur Polizei kam. Seinen Angaben zufolge wurde der zweifache Familienvater in der Nacht zum 12. Dezember in seinem Haus von vier Unbekannten überfallen und unter Vorhaltung einer Waffe gezwungen, in ihren Kastenwagen zu steigen.

Ständig Ort gewechselt

Die Täter - er glaubt, dass es sich um Ungarn handelte - hätten ihn in den folgenden Tagen von einem Ort zum anderen gebracht, wobei er stets - und das bei Minusgraden - im Laderaum des Fahrzeugs schlafen musste. Der Obersteirer - er ist geschieden und Vater von zwei Töchtern - hat Verbindungen zur Rotlichtszene. Dennoch ist es den erhebenden Beamten ein Rätsel, warum der (nicht vermögende) Arbeiter gekidnappt wurde.

Motiv für Entführung unklar

Seiner Darstellung zufolge teilten ihm die Kriminellen den Grund für die Entführung nicht mit. Und er selbst hätte nicht danach gefragt, sondern sich seinem Schicksal ergeben. Dienstag früh war der Albtraum endlich vorbei. Wie der 40- Jährige der Polizei mitteilte, ließen ihn die Entführer frei - ohne wenn und aber. Die Verwandten des Obersteirers sind erleichtert. Sie hatten davor einen Unfall befürchtet, als sie am 12. Dezember bei der Mariazeller Polizei die Abgängigkeit meldeten.

Die Einvernahme des 40- Jährigen dauerte bis in die Nachtstunden an. Die Beamten wollten bis ins Detail wissen, wie die acht Tage seiner Entführung abgelaufen sind.

Manfred Niederl, Kronen Zeitung