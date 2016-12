Steirer (36) überlebt schweren Stromunfall

Eigentlich wollte der 36- jährige Familienvater aus dem steirischen Frohnleiten am Donnerstag in Winzendorf (Gemeinde Pöllau) einen Putzsilo von seinem Lkw abladen. Dabei geriet er aber in eine 20.000- Volt- Stromleitung! Wie durch ein Wunder stand der Mann aber plötzlich auf und rettete sich. Er befindet sich außer Lebensgefahr.