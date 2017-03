Steinwurf bei Demo: Täter ist Deutscher

300 Polizisten im Einsatz, 13 Verletzte, darunter vier Beamte - so die Bilanz der Identitären- Demo in Wien im Juni des Vorjahres. Beim Steinwurf eines Linksaktivisten von einem Hausdach wurde ein 17- Jähriger schwer am Kopf getroffen. Die Spur führt nach Deutschland.