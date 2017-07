Steinmeier: Von Afghanistan in die Hofburg

Kasachstan, Afghanistan, Wien, Hohe Wand in Niederösterreich - das Reiseprogramm von Frank- Walter Steinmeier hat es in sich. Nach seinem Aufenthalt in Zentralasien traf der deutsche Staatschef am Freitag zum Antrittsbesuch bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen in Wien ein. Und besucht am Samstag dessen Vorgänger.