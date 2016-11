Steiermark: Unbekannter sabotiert Sendemasten

Wie die Landespolizeidirektion Steiermark mitteilte, hatte der Unbekannte zwischen 2 und 4 Uhr einen Sicherungskasten bei einem Sendemast aufgebrochen und die Sicherungen entfernt. Danach schnitt er diverse Kabel durch. Bei einem zweiten Masten kletterte er etwa drei Meter hinauf und schnitt dort Kabel durch. "Dabei dürfte er wohl einen leichten Schlag abbekommen haben, weil eine Sicherung gefallen ist", schilderte ein Beamter.

Die Sabotage führte bei den Telefon- und Internetanbietern zu massiven Beeinträchtigungen und vorübergehenden Totalausfällen. Die Reparatur ist laut Polizei aufwendig, denn die Kabel müssen komplett neu durchgezogen werden. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Bereits in den vergangenen Wochen waren Schäden an Sendemasten in den Bezirken Voitsberg, Deutschlandsberg und Graz- Umgebung aufgefallen. Insgesamt werden derzeit sieben Fälle gezählt. Die Ermittler haben bisher keinen Anhaltspunkt bei der Suche nach dem Täter. Sowohl "frustrierte Kundschaft" als auch ein Anrainer, der das Netz lahmlegen will, sind denkbar, so die Polizei.