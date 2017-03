Statt Lob: Feuerwehrmann musste sofort zum Rapport

Drei Tage lang hielt Mitte Jänner ein Großbrand in Wimpassing an der Leitha im Burgenland die Feuerwehren in Atem. Als Einsatzleiter war ein Mitarbeiter des Eisenstädter Bauhofs im Einsatz. Als er, zurück im Dienst, in die Magistratsdirektion bestellt wurde, dachte er an bevorstehendes Lob. Doch das war ein gewaltiger Irrtum.