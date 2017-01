Startschuss zum Volksbegehren gegen TTIP und CETA

"Ich unterschreibe das Volksbegehren, weil die Folgen dieser Abkommen für die Gesundheit der Österreicher nicht abschätzbar sind. Ich möchte nicht, dass Nahrung mit Hormonen und Pestiziden bei uns Einzug findet. Denn selbst wir Ärzte wissen nicht genau, wie schädlich diese Substanzen für den Menschen sind", so Spitzenmediziner Dr. Szekeres. Seit Montag liegt das Volksbegehren in allen Gemeinden und Bezirksämtern auf.

Und in einem von der Katholischen Aktion Wien gemeinsam mit Weihbischof Scharl verfassten Appell heißt es wörtlich: "Für die Kirche sind CETA und TTIP in der derzeitigen Form nicht nachvollziehbar." Mit dabei im Ökobündnis: auch die Jungschar und die Hochschuljugend sowie Kardinal Schönborn, der sich - wie berichtet - bereits mehrmals skeptisch über die Pakte geäußert hat. Als weiteren Unterstützer führen Österreichs Christen in ihrem Flyer auch Papst Franziskus an: Er habe sich immer wieder und vor allem in seiner Umweltenzyklika "Laudato si" kritisch gegenüber den heutigen Wirtschaftssystemen geäußert.

Bis 30. Jänner liegt das Volksbegehren in österreichischen Gemeinde- und Bezirksämtern zur Eintragung auf. Mindestens 100.000 Unterschriften sind notwendig, damit es im Parlament behandelt werden muss.

Mark Perry und Christoph Matzl, Kronen Zeitung, krone.at