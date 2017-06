Start in die langersehnten Ferien!

Die Mädchen und Burschen in Ostösterreich haben es geschafft: 466.000 Schüler starten am Freitag in die Sommerferien. Die übrigen 642.000 in den westlichen Bundesländern müssen noch eine Woche schwitzen, bis es losgeht. Egal ob Einser oder "Fleck" im Zeugnis, jetzt heißt es einmal für alle: Weg mit der Schultasche!