Starkes Schnaufen wurde Bankräuber zum Verhängnis

Jenem 27- Jährigen, der am Montagnachmittag eine Bank in der Wiener Millennium City überfallen hatte, ist offenbar seine schlechte Kondition zum Verhängnis geworden. So fiel der flüchtende Mann den Polizeibeamten auf, weil er so stark schnaufte. Als Motiv für den Bankraub gab der 27- Jährige Geldprobleme an. Bei der Waffe, mit der er eine Mitarbeiterin bedroht hatte, handelte es sich um eine Gaspistole.