Stalker belästigte 48- Jährige zwei Monate lang

Opfer und Peiniger kannten einander bereits bevor der Verdächtige mit seiner beharrlichen Verfolgung begann, so die Polizei. Der 54- Jährige dürfte sich offenbar mehr von der 48- Jährigen erwartet haben, als die Salzburgerin zu geben bereit war.

Und dennoch gab der Verdächtige nicht auf, wollte die Ablehnung der Frau nicht akzeptieren. Bis zu 15- mal am Tag rief er die 48- Jährige an, stand mitten in der Nacht oder frühmorgens vor ihrer Tür. Etwa acht Wochen lang dauerte das Martyrium der Frau an, ehe sie schließlich die Polizei informierte. Der 54- Jährige wird angezeigt, außerdem darf er sich der Frau nicht mehr nähern.