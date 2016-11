Stadthalle Wien: Acht Millionen Euro verspekuliert

Die Wiener Stadthalle hat durch komplexe Finanzdeals Verluste in Höhe von rund acht Millionen Euro eingefahren. Konkret geht es um Derivatgeschäfte rund um die Errichtung der 2006 eröffneten Halle F, wo die Kosten um rund 25 Prozent gestiegen sind, kritisierten die Prüfer des Stadtrechnungshofs in einem am Freitag veröffentlichten Bericht. Die Stadthalle versichert, noch höhere Verluste verhindert zu haben. Die Opposition spricht von einem "Finanzdesaster".