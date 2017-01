Stadt Wien vermietete Saal an Terrorgruppe PKK

Neben den Personalrochaden in der Stadtregierung hat der Wiener Gemeinderat am Donnerstag eine Reihe von Sachthemen abgearbeitet. Und es gab ein "Geständnis" der neuen SPÖ- Gesundheits- und früheren Bildungsstadträtin Sandra Frauenberger: Die Stadt vermietete der Terrorgruppe PKK einen Saal für eine militante Parade (Archiv oben). Anfang Dezember waren radikale Anhänger der kurdischen Organisation in der Volkshochschule Meidling aufmarschiert - die "Krone" berichtete.