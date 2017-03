Staatsverweigerer: "Strafprozess" in Heustadel

Das Verfahren im Landesgericht Krems in Niederösterreich begann unter strengen Sicherheitsvorkehrungen. Aktivitäten von derartigen Gruppierungen, egal ob sie "freeman", "OPPT" oder Staatsverweigerer heißen, haben im Ausland bereits bedenkliche Ausmaße angenommen. Und erst Ende Februar war ein weiterer der Querdenker in Niederösterreich festgenommen worden.

"Haftbefehl" von selbst ernannten Richtern

Im Prozess geht es um eine geplante Gerichtsverhandlung, die in einem Bauernhof im Waldviertel stattfinden sollte. In einem Schuppen, wo eine Sachwalterin auf der "Anklagebank" sitzen sollte. Sie hatte eine psychisch kranke Frau, die zu der Gruppe gehörte, zu betreuen. Einen selbst ausgestellten Haftbefehl hatten die Sektierer bei der Polizei bereits abgegeben. Weil der nicht exekutiert wurde, wollte die Gruppe selbst Prozess halten. Dieser wurde von einem Großaufgebot der Polizei verhindert.

Polizei vor dem Gericht in Krems Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

"War Opfer einer Gehirnwäsche"

Sechs Männer und zwei Frauen waren nun angeklagt, nur drei kamen. Um das zu verstehen, muss man sich auf die krause Denkweise der Sonderlinge einlassen. Die drei, die kamen, waren allesamt reuig. Ein Pfleger, der auf dem Bauernhof tätig war, betonte heute: "Ich erkenne den österreichischen Staat an. Ich war Opfer einer Gehirnwäsche."

Anführer der Gruppe geisteskrank

Ausgegangen sein soll diese vom Anführer der Gruppe, einem amerikanischen Marinesoldat, der gerne mit Messer bewaffnet unterwegs war: "In den USA ist das üblich". Er wurde, weil er geisteskrank ist, nach der Festnahme in die USA abgeschoben. Ebenfalls reuig gab sich nun ein angeklagter praktischer Arzt, der als einer der "Richter" fungieren sollte.

Ein mutmaßlicher OPPT-Anhänger (One People's Public Trust) Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Richter wird mit einem Kapitän verglichen

Fünf Beschuldigte sind nicht erschienen. "Das muss man verstehen", erklärt jetzt der Pfleger: Anhänger der OPPT ("One People's Public Trust") würden einen Richter mit einem Kapitän auf einem Frachtschiff vergleichen. Jeder, der quasi an Bord geht oder sich - das soll das Schlimmste sein - auch noch vor dem Herrn Rat hinsetzt, erkennt seine Autorität an und wird damit zum "Frachtpaket". Es wurde vertagt.

Kronen Zeitung