St. Pölten: Weiterer Terrorverdächtiger verhaftet

Die Festnahme des Bosniers durch Beamte des Landesamtes Verfassungsschutz sei über Anordnung der Staatsanwaltschaft St. Pölten erfolgt, sagte Wurzer.

Am Montag vergangener Woche waren ebenfalls in St. Pölten vier junge Männer und ein Jugendlicher festgenommen worden. Der 16- Jährige wurde angezeigt. Das Quartett ist in U- Haft. Den Männern werde wie dem am Freitagabend festgenommenen 20- Jährigen die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen, sagte Wurzer. Die Auswertung der bei den Verdächtigen sichergestellten Datenträgern dauere an.