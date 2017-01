"SPÖ und ÖVP wollen nicht zusammen sein"

Die Präsentation des neuen Plans sei durch den Zirkus in dieser Woche schon verdorben, so Filzmaier. Denn wie solle man eine gute Sache vorstellen, wenn man sich die ganze Zeit gegenseitig schlecht gemacht habe. Außerdem frage man sich, so der Politik- Experte, was die Regierung eigentlich bis jetzt gemacht habe, wenn sie nun innerhalb einiger Tage ein tolles Programm ausarbeiten könne.

Filzmaier ist davon überzeugt, dass sich auch in Zukunft nichts ändern werde. "Die Debatte ist nur bis vor den Sommer aufgeschoben", sagt der Politikwissenschaftler. Denn wenn die Endfassung der Gesetze vorliege und diese beschlussfähig seien, werde die Diskussion wieder losgehen.

Vizekanzler und ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner, Bundeskanzler und SPÖ-Chef Christian Kern Foto: APA/Georg Hochmuth

So hat Peter Filzmaier auch wenig Hoffnung, dass der immer und immer wieder propagierte Neustart der Regierung tatsächlich gelingen könne. Er sieht generell einen "Konstruktionsfehler" und konstatiert: "Zwangsehen sind meistens nicht glücklich." Das einzige, das die Koalition rette, sei die Tatsache, dass die Alternative der Neuwahl noch riskanter sei, so Peter Filzmaier.

