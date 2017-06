SPÖ- Lokale: Öffentliche Gelder für Betriebskosten

In Bedrängnis gerät derzeit die SPÖ in Niederösterreich, genauer gesagt in Wiener Neustadt. Der kürzlich veröffentlichte Kontrollamtsbericht deckt auf, dass die Betriebskosten für die Parteilokale zwischen 2007 und 2016 aus öffentlichen Geldern bezahlt wurden. Genauer gesagt, aus Mitteln des Sozialreferates. 900.000 Euro beträgt der Schaden, der der Stadt damit entstanden ist.