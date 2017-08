SPÖ: Führerschein soll für Lehrlinge gratis werden

"Am Land ist der Führerschein lebensnotwendig. Das gilt für alle - auch für Lehrlinge, die sonst keine Chance auf einen Job haben", betont Sascha Ernszt, der Vorsitzende der österreichischen Gewerkschaftsjugend (ÖGJ). Lehrlinge sollen daher im Rahmen der Berufsschule die Möglichkeit haben, den Führerschein zu machen - und zwar gratis.

"Jede zusätzliche Qualifikation ist am Arbeitsmarkt wertvoll. Dazu gehört selbstverständlich auch der Führerschein, der für viele Berufsgruppen unbedingt notwendig ist. Deshalb haben wir denFührerschein für Lehrlinge in den Plan A aufgenommen und wollen ihn so rasch wie möglich umsetzen", unterstützt Stöger die Forderung der ÖGJ.

Leichtfried pflichtet bei: "Die Entscheidung für den Traumberuf darf nicht am fehlenden Führerschein scheitern." Zudem plädiert Leichtfried für eine Einführung eines leistbaren Jugendtickets für alle Öffis in ganz Österreich.