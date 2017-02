SPÖ feiert neues Integrationspaket - FPÖ poltert

"Arbeit ist einer der wichtigsten Faktoren für erfolgreiche Integration. Deshalb bauen wir mit dem Integrationsjahr nicht nur sprachliche Barrieren ab - wir schaffen auch erstmals ein durchgehendes Integrationskonzept von Anfang an", erklärte Sozialminister Alois Stöger am Dienstag in einer Aussendung. Das neue Integrationsjahr wird im Rahmen des Arbeitsmarktintegrationsgesetzes umgesetzt.

"Das verpflichtende Integrationsjahr ist ein flächendeckendes, durchgehendes und umfassendes Qualifizierungsprogramm für Asylberechtigte und subsidiär Schutzberechtigte, von dem erstmals auch Asylwerber mit hoher Bleibewahrscheinlichkeit profitieren werden", so die zuständige Staatssekretärin Muna Duzdar. "Wir stellen allen Betroffenen damit ein strukturiertes Angebot an unterschiedlichen Maßnahmen zur Verfügung, das sicherstellt, dass die Menschen bei uns rasch Fuß fassen können. Dazu gehört auch die Öffnung des Dienstleistungsschecks für Asylwerber", sagte Duzdar weiter. Durch die geplante Ausweitung des Dienstleistungsschecks können Asylwerber erstmals legal in privaten Haushalten beschäftigt werden.

FPÖ warnt vor "schrankenloser Zuwanderung"

Kritik am neuen Integrationsgesetz kam indes von FPÖ- Chef Heinz- Christian Strache. "Das Integrationspaket der Bundesregierung ist eine reine Beruhigungspille für die Österreicher. SPÖ und ÖVP vermengen ungeniert Asyl, also 'Schutz auf Zeit', mit schrankenloser Zuwanderung", so Strache. Das Asylrecht werde zum Recht auf Einwanderung gebeugt. "Zum anderen versucht die Regierung den Österreichern einzureden, dass es quasi ein 'Naturgesetz' ist, dass Asylwerber und in weiterer Folge auch Asylberechtigte usw. ohnehin für immer im Land bleiben werden."

FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache Foto: Zwefo

SPÖ und ÖVP würden - "unter dem Deckmantel des Asyls und auf Kosten der Steuerzahler" - im großen Stil eine Schulungs- und Qualifizierungsindustrie für Migranten hochziehen. "Im Ergebnis zahlen die Österreicher dafür, dass noch mehr Personen als jetzt schon auf den heimischen Arbeitsmarkt drängen, der Dienstleistungsscheck für Asylwerber ist dabei nur der erste Schritt", warnte der FPÖ- Bundesparteiobmann. Punkto islamische Symbole sprach sich Strache nicht nur für ein Burkaverbot aus, sondern auch für ein Kopftuchverbot in öffentlichen Bildungseinrichtungen. "Das Kopftuch führt die Scharia mit im Gepäck", erklärte der FPÖ- Chef.

Vorsichtige Zustimmung bei Grünen und Team Stronach

Differenziert das Urteil der Grünen: Die Idee der Integration von Anfang an sowie eines Integrationsjahres sei "an sich positiv", es komme aber auf die Ausführung an, meinte die Grüne Integrationssprecherin Alev Korun. Sie wies vor allem darauf hin, dass zu wenig Deutschkurse für Neuankömmlinge und anerkannte Flüchtlinge angeboten würden. "Die Regierung lenkt mit ihrer Betonung auf Strafen nur von dieser Tatsache ab", meinte Korun. Es brauche ausreichend Deutsch- und Orientierungskurse.

Grünen-Nationalratsabgeordnete Alev Korun Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

Beim Team Stronach sprach man von einem "ersten Schritt in die richtige Richtung". Klubobmann Robert Lugar forderte aber härtere Konsequenzen, falls jemand das Integrationsjahr verweigert. Das Streichen der Mindestsicherung führe nur zu noch mehr "U- Booten in unserem Land". Wer nicht integrationswillig ist, müsse abgeschoben werden, so Lugar.

Team-Stronach-Klubobmann Robert Lugar Foto: APA/HERBERT NEUBAUER