SPÖ einig: Rendi- Wagner wird Gesundheitsministerin

Offiziell steht die Nachfolge für die im Februar an Krebs verstorbene Sabine Oberhauser noch nicht fest, wie aber aus SPÖ- internen Kreisen am Dienstag verlautete, hat sich die SPÖ auf Pamela Rendi- Wagner als neue Gesundheitsministerin geeinigt. Die bisherige Sektionschefin im Gesundheitsministerium soll auch die Frauen- Agenden übernehmen. Am Mittwoch müssen noch die entsprechenden Gremien zustimmen.