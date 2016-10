SPÖ- Chef kriegt jeden Monat drei Liebesbriefe

Pro Tag verbringe er 15 Minuten auf Twitter, so der Kanzler, und in seinem Leben habe er bisher zwei Parteien gewählt. Von den derzeitigen ÖVP- Minister, gebe es zwei, die er lieber in seinem Team haben, so Kern. Mit der Zahl 2 beantwortete Kern auch die Frage, wie viele Fehler er seit seinem Amtsantritt vor fünf Monaten gemacht habe.

Für den früheren ÖBB- Chef ist laut "biber" reich, wer ein Vermögen von über einer Million Euro besitzt, ein 40- Stunden- Job soll - so seine Meinung - mindestens 1500 Euro netto einbringen. Freizeit hat Kern nur wenig, wie das "Interview in Zahlen" zeigt: Er kommt gerade einmal auf sechs Stunden wöchentlich.

Geht es um die politische Positionierung, sieht sich der SPÖ- Vorsitzende auf einer Skala von 0 bis 100 Metern nur wenige Meter (genau 17) links der Mitte, seinen härtesten politischen Kontrahenten, FPÖ- Chef Heinz Christian Strache, aber deutliche 91 Meter rechts der Mitte.

Und obwohl Kern glaubt, dass bei der nächsten Nationalratswahl nur 30 Prozent der Österreicher der SPÖ ihre Stimme geben werden, beantwortete er die Frage der Zeitschrift, wie lange das Land noch einen sozialdemokratischen Kanzler haben werde, recht optimistisch mit 2028.