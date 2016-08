Spitalsärzte: Kammer kündigt Warnstreik an

Wie die Ärztekammer am Freitag in einer Aussendung beteuerte, sollen die Maßnahmen "zu keinen Einschnitten in der Notfallversorgung" führen. "Unsere Patienten können sich sicher sein, dass sie bei absoluter Dringlichkeit natürlich in gewohnter Weise weiter betreut werden", versichert Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres einmal mehr.

Ärztekammer bleibt weiter gesprächsbereit

Zwar würden die Entscheidungen des Streikkomitees umgesetzt, so Szekeres, gleichzeitig werde man aber weiterhin gesprächsbereit bleiben. Das habe man auch in dem Brief an Gesundheitsstadträtin Sonja Wehsely (SPÖ) klargestellt. "Es liegt nun an Frau Wehsely, aus ihrer Ecke der Isolation rauszukommen", erklärt Szekeres.

Die Kammer kritisiert unter anderem die Streichung von Nachtdiensten bei gleichzeitiger Erhöhung der Tagesdienste. Wehsely hatte zuvor allerdings nochmals betont, dass es keine weiteren Verhandlungen geben werde.

93 Prozent der Ärzte für Streik

Bereits vor einigen Tagen hatten sich die Ärzte des städtischen Wiener KAV via Online- Voting für Protestmaßnahmen ausgesprochen , falls keine "zufriedenstellende Lösung" bei der Umsetzung der Ärztearbeitszeit- Regelung erzielt wird. "92,8 Prozent votierten dafür, im Bedarfsfalls sogar zu streiken", wie die Kammer damals mitteilte.