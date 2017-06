Spaziergänger entdeckt Munitionspakete in Donau

Robert Fössinger (46) aus Kufstein hatte seine Frau zu einer Sitzung nach Linz begleitet, wie die "Krone" berichtet. In der Nähe des Fußballplatzes des SV Urfahr wollte er sich am Donauufer die Füße abkühlen - und machte die ungewöhnliche Entdeckung.

Lange hatten die Pakete noch nicht im Wasser gelegen. Foto: Horst Einöder

Stundenlang Pakete aus dem Wasser gefischt

Sofort rief er rief Polizei. Die Beamten sahen im trüben Wasser mehrere Pakete am Grund des Stromes liegen und forderten einen Sprengstoffspezialisten an. Stundelang fischte die Berufsfeuerwehr am Montag daraufhin Packungen mit Sport- und Jagdmunition aus der Donau.

Die Linzer Berufsfeuerwehr suchte am Donauufer nach der versenkten Munition. Foto: Horst Einöder

Beute aus einem Einbruch?

Die Herkunft des brisanten Fundes ist rätselhaft. Dem Zustand nach dürfte die Munition noch nicht lange im Wasser gelegen haben. Nicht ausgeschlossen wird, dass es sich um Beute aus einem Einbruch handelt, die in der Donau entsorgt wurde.