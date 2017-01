Spannung im "Rathauscamp": Wer fliegt am Freitag?

Ekelprüfungen ist der Wiener ja mitunter auch gewöhnt. So darf die Stadt am Freitag gespannt zusehen, wen die Personalrochade des Bürgermeisters trifft. Tatsache ist: Mit dem Rücktritt von Gesundheitsstadträtin Sonja Wehsely ist eine Lücke entstanden - zumindest eine personelle -, die gefüllt werden muss. Gerade jetzt, da der Stadtrechnungshof die Baustellen in der Krebstherapie aufgezeigt hat , braucht es einen absoluten Profi.

Skurriles Gerücht: Kommt Hundstorfer zurück?

Die Gerüchteküche brodelt munter vor sich hin und "spuckte" am Donnerstag sogar den gescheiterten SPÖ- Präsidentschaftskandidaten Rudolf Hundstorfer als Gesundheitsstadtrat aus. "Der momentane Höhepunkt der Skurrilität", fasst es ein Rathaus- Insider zusammen.

Die Lebenszeichen der Stadträte

In den letzten Stunden vor der Rochade versuchten noch allerhand Stadträte, Lebenszeichen von sich zu geben: Michael Ludwig verschenkte eine Stiege, Ulli Sima referierte über den Bürgerdienst, Renate Brauner und Sandra Frauenberger ließen sich beim Treffen "Frauen helfen Frauen helfen" sehen.

Vielleicht kommt doch nur Mini- Umbau

Von Rathaus- Insidern hört man mittlerweile: Die Häupl'sche Personalrochade könnte kleiner ausfallen, als sich das so mancher wünscht bzw. es befürchtet. Am Freitagabend wird das Ergebnis verkündet.

