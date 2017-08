"Space"- Chef erstochen: Suche nach Kosovar (38)

Es waren überaus dramatische Szenen gewesen, die sich am frühen Samstagmorgen auf der Wiener Ottakringer Straße abgespielt hatten : Ein noch Flüchtiger stach zwei Männer nieder, die seiner Freundin ein Kompliment gemacht hatten. Die Opfer - ein Serbe und ein Bosnier - brachen blutüberströmt zusammen, wurden noch am Gehsteig notoperiert und ins Spital gebracht. Dort starb der Serbe. Bei ihm handelte es sich um den 37- jährigen Chef des "Space". Vor seinem Lokal war der Streit eskaliert.

Wie berichtet, hatten der 37- jährige Perica G. und ein Freund um etwa 4.30 Uhr am Samstag, als sie vor dem Lokal standen, die Frau auf der gegenüberliegenden Straßenseite erblickt. Es sei "ein Wahnsinn, so spät noch eine so schöne Frau zu treffen", hätten die Männer der Frau, die sich in Begleitung eines Mannes befand, zugerufen. Und: "Komm rüber!"

Das und weitere Bemerkungen und auch Beleidigungen - laut Polizei "mit homophober und sexueller Konnotation" -, die im Laufe der zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen den drei Männern getätigt wurden, ließen bei dem Begleiter schließlich die Sicherungen durchbrennen. Er zückte ein Messer und stach auf G. und dessen Freund, die zuvor die Straßenseite gewechselt hatten, ein. Schwerst verletzt blieben die Männer auf dem Gehsteig gegenüber des Lokals liegen, der Täter und die Frau flüchteten.

An der Ecke Ottakringer Straße/Kalvarienberggasse nahm der blutige Streit seinen Lauf. Foto: Gerhard Bartel

Am Samstagnachmittag erlag der Barbesitzer trotz intensiver Bemühungen der Ärzte im Wiener AKH seinen schweren Verletzungen. Die Fahndung nach dem Täter läuft weiter auf Hochtouren.