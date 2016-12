SP- Programm könnte auf lange Bank geschoben werden

Nicht von diesen Erwägungen betroffen sind laut Angaben aus der SPÖ die angedachte Organisationsreform sowie der Kriterienkatalog für potenzielle künftige Koalitionspartner, der derzeit ausgearbeitet wird. Zu beiden Themen wurden am Montag in den SPÖ- Gremien Zwischenberichte präsentiert.

Mit Wohlwollen zur Kenntnis genommen wurde der Sieg von Alexander Van der Bellen bei der Bundespräsidenten- Stichwahl am Sonntag. Zur Tagesordnung übergehen will die SPÖ jedoch nicht, gab Parteichef Christian Kern die Linie vor. So soll den Wählern der Freiheitlichen bzw. des FPÖ- Kandidaten Norbert Hofer vonseiten der Sozialdemokratie die Hand gereicht werden.