Sozialhilfe: Rot- Grün will weiterhin nicht sparen!

Wie berichtet werden in dem neuen Modell Geld- in Sachleistungen umgewandelt. Ist ein Mindestsicherungsbezieher vorübergehend arbeitsunfähig, dann hat er bisher im Gegensatz zu anderen Weihnachts- und Urlaubsgeld bekommen. Das wird künftig gestrichen und für Rehabilitations- und Wiedereingliederungsmaßnahmen verwendet.

Verschärft werden hingegen die Sanktionen: Geldsperren vom Arbeitsmarktservice - etwa wenn Termine versäumt werden -, wurden bisher von der Mindestsicherung ausgeglichen. Das ist künftig nicht mehr der Fall.

Durch den sogenannten Wiener Beschäftigungsbonus soll der Anreiz wieder arbeiten zu gehen, verstärkt werden. Wer ein Jahr Arbeit hat, statt nur Mindestsicherung zu beziehen, bekommt einmal rund 800 Euro ausgezahlt. Bei Unter- 25- Jährigen reicht hier schon ein halbes Jahr. Für junge Bezieher, die noch bei den Eltern wohnen, wird die Mindestsicherung auf 75 Prozent gekürzt - für den generellen Bezug müssen sie künftig Ausbildung oder Beschäftigung nachweisen.

Grünen blockierten SPÖ- Pläne

Wie Insider vor der nun längst überfälligen Präsentation des neuen Modells für Wien - eigentlich hätte eine Lösung für die Bundeshauptstadt bereits Ende 2016 vorgestellt werden - hattet durchsickern lassen, war vor allem der Plan aus Teilen der SPÖ, längere Fristen vor dem Erhalt von Sozialgeld in Wien einzuführen, an einer Blockade der Grünen gescheitert.

Dass es nun in Wien keinerlei Streichungen und Kürzungen geben wird, wurde dann auch gleich nach der Präsentation der "Mindestsicherung Neu" am Dienstag von den Grünen als Erfolg gefeiert, wie ein Posting auf Facebook deutlich macht.

Oxonitsch: Kein Rückbau des Sozialstaates

"Mit der Mindestsicherung Neu wollen wir den Menschen den direkten Wiedereinstieg ins Erwerbsleben ermöglichen", erklärte Wiens SPÖ- Klubvorsitzender Christian Oxonitsch die Stoßrichtung. "Bei den sozial Schwächsten den Sparstift anzusetzen schadet mehr, als es nützt", verteidigte Oxonitsch jegliches Fehlen von Kürzungen im Zuge der Reform. Eine wirksame Neugestaltung bringe Wien weitaus mehr als den Mindestsicherungsbeitrag zu kürzen und damit Wohnungslosigkeit und Armut zu forcieren. Sein Fazit: "Die Mindestsicherung ist ein bewährtes Werkzeug dafür, das wir nun noch besser gemacht haben."

Gudenus: "Mindestsicherungsreform ist ein Witz"

"Darauf hat Wien also so lange gewartet", machte hingegen FPÖ- Vizebürgermeister Gudenus hinsichtlich der Mindestsicherungsreform seinem Unmut in einer ersten Reaktion Luft. "Vor allem das Thema - und damit auch der große finanzielle Brocken - Mindestsicherung für Asylberechtigte, wurde von der Stadtregierung nicht angegriffen", kritisierte der Freiheitliche. "Sämtliche Warnungen des Rechnungshofes über einen drohenden budgetären Super- Gau wurden offensichtlich in den Wind geschlagen", so Gudenus.

60 Prozent aller Mindestsicherungsbezieher leben in Wien

Dringend nötig war die Reform der Mindestsicherung vor allem deshalb, weil fast 60 Prozent aller Mindestsicherungsbezieher in der Bundeshauptstadt leben. Auch in Relation zur Bevölkerung ist Wien damit im Vergleich zu den anderen Bundesländern Spitzenreiter.

Laut den neuesten Zahlen aus dem Büro von Sozialstadträtin Sandra Frauenberger (SPÖ) waren in Wien von den 150.280 Beziehern von Sozialleistungen im Mai 42.772 Asylberechtigte bzw. subsidiär Schutzberechtigte. Derzeit beträgt die Mindestsicherung für Alleinstehende 837,76 Euro. Die Sozialhilfe kostet heuer rund 700 Millionen Euro.

Aktuelle Prognosen jedenfalls (siehe auch Grafik) zeigen, dass die Ausgaben bis zur Milliardengrenze wachsen könnten. Auch weil - wie eine Studie erst kürzlich deutlich machte - die Sozialhilfe Flüchtlinge nach Wien lockt.

10.710 Personen erhalten in der Bundeshauptstadt zudem Dauerleistungen - das sind Personen, die das Pensionsalter erreicht haben oder mehr als ein Jahr arbeitsunfähig sind. Diese Sozialleistung wird 14- mal pro Jahr ausbezahlt.