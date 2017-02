Sonniger Wahltag in Graz - Nagl "nervös"

Die Neuwahl war notwendig geworden, da Bürgermeister Nagl für sein Budget keine Mehrheit gefunden hatte, die KPÖ hatte ihre Unterstützung an eine Volksbefragung zum Murkraftwerk geknüpft. Insgesamt sind 222.856 Personen (2012: 209.805) wahlberechtigt, zehn Parteien und Listen stehen zur Auswahl. Vergeben werden 48 Gemeinderats- und sieben Stadtsenatssitze, in Graz herrscht das Proporzsystem.

Wahllokale bis 16 Uhr geöffnet

Die Wahllokale schließen um 16 Uhr. Mit einem vorläufigen Ergebnis - ohne Briefwahlstimmen - wird am frühen Abend gerechnet. Das endgültige Ergebnis liegt am Montagabend nach Auszählung der Briefwahlstimmen vor.

"Nervös wie immer"

Nagl wählte am Sonntag in der Früh als erster der Spitzenkandidaten im Gasthaus Brandhof in der Innenstadt. "Die Sonne scheint, die Vogerl zwitschern", gab er sich beim Eintreffen gegenüber den wartenden Journalisten durchaus gut gelaunt. Aber, räumte der Bürgermeister ein: "Ich bin nervös wie immer."

Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) Foto: APA/Erwin Scheriau

KPÖ-Kandidatin Elke Kahr Foto: APA/Erwin Scheriau

Stadtrat Michael Ehmann (SPÖ) erhielt am Samstag Unterstützung von Bundeskanzler Christian Kern. Foto: APA/Erwin Scheriau