Sommer- Comeback: Über 30 Grad am Wochenende!

Am Freitag löst sich laut Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) die inneralpine Restbewölkung rasch auf und der Vormittag verläuft häufig sonnig. Ab Mittag entwickeln sich Quellwolken, als Folge ist besonders entlang des Alpenhauptkamms sowie im Südwesten mit ein paar Gewittern oder Regenschauern zu rechnen. Der Wind weht außerhalb der Gewitter schwach bis mäßig. Die Frühtemperaturen liegen zwischen zehn und 19 Grad, die Nachmittagstemperaturen reichen von 25 bis 32 Grad.

Foto: APA/dpa/Christoph Schmidt

Der Samstag sollte sonnig und heiß werden, am Nachmittag entstehen jedoch vor allem über den Bergen Quellwolken. Besonders entlang des Alpenhauptkammes können daraus Regenschauer und Gewitter entstehen. Der Wind weht schwach bis mäßig, in Gewittern vorübergehend lebhaft bis stürmisch. Die Frühtemperaturen reichen von zehn bis 19 Grad, die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 27 und 34 Grad.

Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

Hochsommerlich geht es durch den Sonntag. Vor allem am Vormittag zeigt sich kaum eine Wolke und gebietsweise bleibt dies auch am Nachmittag so. Vor allem im östlichen Bergland können ab den Mittagsstunden aber vermehrt Quellwolken entstehen, welche sich lokal zu mitunter kräftigen Gewittern entwickeln können. In den meisten Regionen geht der Tag aber dennoch trocken und sonnig zu Ende. Frühtemperaturen liegen zwischen 13 bis 21 Grad, Tageshöchsttemperaturen reichen von 29 bis 34 Grad.

Foto: APA/dpa/Armin Weigel

Der Montag startet im Westen und Nordwesten mit dichten Wolken und Regenschauer oder sogar mit Gewittern. Im Osten und Süden hingegen zeigt sich öfter die Sonne. Im Laufe des Vormittags breiten sich Schauer und Gewitter über das ganze Bundesgebiet aus. Am Nachmittags setzt sich von Westen her aber wieder trockenes und zunehmend sonniges Wetter durch. Nördlich der Alpen weht mäßiger, besonders im Donauraum zeitweise auch lebhafter Wind aus West bis Nordwest. Frühtemperaturen reichen von 14 bis 23 Grad, Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen21 bis 29 Grad.

Sonnigere Aussichten bringt dann der Dienstag, der auch überwiegend trocken beginnt. Lokal halten sich aber morgendliche Nebel- oder Hochnebelfelder bis weit in den Vormittag hinein. Auch Nachmittag bilden sich nur lokal Quellwolken. Es ist schwach windig. Frühtemperaturen liegen zwischen zehn bis 17 Grad, Tageshöchsttemperaturen reichen von 24 bis 30 Grad.