Sommer brachte so viele Touristen wie noch nie

Die heurige Sommersaison (Mai bis Oktober) brachte in Österreich mit 22,9 Millionen eine Rekordzahl von Ankünften und mit 72,9 Millionen die höchste Zahl an Nächtigungen seit 1993. Österreich war heuer bei In- und Ausländern um jeweils rund fünf Prozent stärker nachgefragt als in der Vorjahresperiode, teilte die Statistik Austria am Montag mit.