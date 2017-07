Somalier aus Fenster gestürzt: 5 Männer in U- Haft

Die U- Haft über das Quintett sei am Samstag verhängt worden, sagte Polizeisprecher Johann Baumschlager. Es handle sich um Burschen im Alter von 15 bis 18 Jahren. Die Ermittlungen dauerten indes an. Einvernahmen im Umfeld des Opfers ebenso wie in jenem der Tatverdächtigen seien noch durchzuführen, sagte Baumschlager.

Der junge Somalier trägt laut dem Sprecher ein Gipskorsett, befinde sich jedoch in häuslicher Pflege. Er war nach dem Sturz aus dem Fenster ins Landesklinikum Tulln eingeliefert worden. Die in Purkersdorf untergebracht gewesenen Somalier seien inzwischen in ein anderes Heim verlegt worden, so Baumschlager.