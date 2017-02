Sollen Eltern gesetzlich für ihre Kinder haften?

Soziale Medien spielen bei der Rekrutierung von jugendlichen Dschihadisten und der Verbreitung von extremistischem Gedankengut eine wesentliche Rolle. Dagegen anzukämpfen ist aber nur möglich, wenn auch die Anbieter "mitspielen".

Darin liegt laut Österreichs Innenminister und seinem israelischen Amtskollegen Gilad Erdan das Problem: "Was bei Kinderpornografie funktioniert, nämlich dass Seiten umgehend gelöscht werden müssen, passiert bei Hasspostings nicht", so Sobotka.

Facebook und Co. in der Verantwortung

Israels Minister für öffentliche Sicherheit und strategische Angelegenheiten sieht das genauso und greift Facebook und Co. frontal an: "Diese Firmen stehen in der Verantwortung. Wenn sie nicht freiwillig mit Behörden kooperieren, muss ein Gesetz her, das sie dazu verpflichtet. Dafür müssen wir kämpfen."

"Eltern haften für ihre Kinder"

Besonders streng geht man in Israel mit radikalisierten Jugendlichen bzw. deren Erziehungsberechtigten um. Hier werden Eltern zur Rechenschaft gezogen, wenn ihre Kinder strafrechtlich relevante extremistische Taten verüben. Über die Grundidee könnte man laut Sobotka auch in Österreich zumindest diskutieren.

Klaus Loibnegger, Kronen Zeitung