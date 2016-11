"SOKO Donau" gibt es jetzt auch auf Arabisch

Die Integration der Neuankömmlinge ist überall Thema. Mit "SOKO Donau" versucht der Wiener Verein Goodton, Menschen aus dem arabischen Raum nun ihre neue Heimat zu vermitteln. Im Studio kamen junge Flüchtlinge mit den Serienstars zusammen und vertonten eine Folge "SOKO Danub" auf Arabisch. Neben Spaß ging es ums Lernen: "In der Serie werden viele kulturelle Eigenheiten der Österreicher angesprochen", erklärt Martin Schlögl vom Verein.

Die produzierende Firma Satel Film sieht die Zusammenarbeit als ein starkes Zeichen "in Zeiten, in denen sich Intoleranz gegenüber Fremden immer weiter ausbreitet". Die Premiere von "SOKO Danub" findet am 2. Dezember beim Menschenrechtsfilmfestival "This Human World" im Wiener Metrokino statt.